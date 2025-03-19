Вашингтон, 19 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Американские официальные лица сообщили своим коллегам из Европы, что Евросоюз должен принимать участие в любом соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 19 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в США уверены, что ЕС должен принимать участие в переговорах по украинскому конфликту, так как в рамках сделки Москва хочет отмены ранее введенных Брюсселем санкций.

«Американские чиновники передали послание европейским коллегам, в котором сообщили, что приоритетной задачей является прекращение боевых действий, а также обсуждение вопросов, касающихся потенциальных мер безопасности для Украины», — говорится в публикации.

По словам одного из источников, это может хоть как-то успокоить европейских союзников США, опасающихся, что Вашингтон может попытаться заключить сделку с Москвой без участия ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин 18 марта заявил, что ЕС будет пытаться сделать все, чтобы сорвать будущее соглашение президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. По его словам, Брюссель сейчас является сторонником либеральных ценностей, с которыми борется Трамп.

Вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы президент РФ подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, однако подчеркнул, что при этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

В свою очередь, глава Белого дома признал преимущество российских военных над украинскими формированиями на поле боя. Он подчеркнул, что Россия сейчас находится в выгодном положении.