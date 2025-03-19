Краснодар, 19 марта, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Краснодарском крае мужчину, который передавал украинским спецслужбам информацию о военном объекте. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Местный житель инициативно связался с представителями спецслужб Украины. Получив задание от куратора, фигурант осуществил сбор и передачу информации о функционировании военного объекта на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношение задержанного мужчины 1979 года рождения возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта житель Херсонской области 1978 года рождения был арестован по подозрению в государственной измене. Уточнялось, что в октябре 2023 года мужчина передал через родственницу спецслужбам Украины данные о дислокации военнослужащих российской воинской части в регионе.

Ранее, 14 марта, сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, мужчина установил личный контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, после чего собрал и передал куратору сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона.