Афины , 19 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Суд в Греции признал 36-летнюю Рулу Писпиригу виновной в преднамеренном убийстве трех собственных дочерей и приговорил ее к трем пожизненным срокам. Об этом 18 марта сообщила газета Gulf News.

Athena Pictures Рула Писпиригу

Уточняется, что в январе 2022 года женщина с помощью используемого для наркоза вещества сознательно убила свою девятилетнюю дочь, за что в марте 2024 года суд приговорил ее к пожизненному заключению.

Это преступление стало причиной пересмотра причин смертей двух других дочерей Писпиригу. В результате расследования выяснилось, что мать в 2019 и 2021 годах задушила двоих своих дочерей в возрасте трех с половиной и шести месяцев.

Из материалов дела следует, что женщина убивала собственных дочерей с целью сохранения брака. По словам правоохранителей, это является свидетельством того, что Писпиригу при совершении преступлений действовала методично и обдуманно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта пермский краевой суд признал жительницу Перми Ирину Шатову виновной в убийстве девятилетнего сына и приговорил ее к 18 годам колонии. Тело мальчика ранее было найдено в чемодане на мусорной площадке.

Ранее, 13 марта, стало известно, что в городе Миассе мать убила своего двухлетнего сына, введя ему наркотические средства шприцем. В отношении 31-летней подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).