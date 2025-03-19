Москва, 19 марта, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 19 марта в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал очевидец, в квартире на момент взрыва находились трое взрослых и ребенок. В результате ЧП никто не пострадал.

Взрывом выбило окна, межкомнатная стена получила повреждение.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 14 марта в ЖК «Авангард» в Резервном проезде в Дорогомилово в Москве прогремел взрыв. Территория вокруг дома была оцеплена.