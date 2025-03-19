Москва, 19 марта, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Не все указываемые в квитанциях коммунальные услуги обязательны для оплаты. Об этом 19 марта рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Осянин отметил, что большая часть жильцов, в первую очередь старшее поколение, ошибочно считают все указанные в квитанции услуги обязательными для оплаты.

«При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт пояснил, что основными коммунальными услугами являются электричество, тепло и водоснабжение, вывоз мусора и т.д., которые обязательны к оплате. При этом могущие содержаться в квитанциях услуги консьержа, радиоточка, кабельное телевидение являются дополнительными и должны оплачиваться только на добровольной основе после проведения общего собрания собственников.

Осянин уточнил, что обсуждаемый сейчас законопроект вносит существенные поправки в законодательство о защите прав потребителей и направлен на предотвращение принудительного навязывания дополнительных услуг в сфере ЖКХ. В случае его принятия обновленные правила начнут действовать с 1 сентября, добавил юрист.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко предупредила о возможности роста тарифов на услуги ЖКХ в июле. По ее мнению, они могут увеличиться от 4 до 15% в зависимости от региона.

В январе член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов заявил, что в некоторых регионах с 1 июля цены на услуги ЖКХ могут не измениться. Он уточнил, что при этом ожидается пересмотр цен, в том числе плата за газ, электричество, водоснабжение и отопление. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Также возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.