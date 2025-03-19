Владивосток, 19 марта, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Детеныша ларги (пестрой нерпы) спасли в Приморском крае. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

ГУ МЧС России по Приморскому краю

«Белька спасли сегодня на берегу Шаморы. Маленький морской млекопитающий, вероятно, несколько дней дрейфовал на льдине, выбился из сил и был выброшен на побережье», — сообщили в ведомстве.

Детеныша укрыли теплым одеялом. Сотрудники МЧС срочно связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия специалистов оказали млекопитающему необходимую помощь. Его поместили в специальный контейнер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954201" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье

«Сейчас с детенышем ларги все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта в Подмосковье под лед Озернинского водохранилища провалилась лосиха. Сотрудники МЧС спасли животное, распилив лед бензопилами и проложив ей дорогу к суше. Млекопитающее вытянули на берег, обвязав веревками.