Екатеринбург, 19 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. В строящемся спа-комплексе на перекрестке улиц Рябинина и Краснолесья в Академическом районе Екатеринбурга утром 19 марта произошло частичное обрушение целого этажа. Видеозаписи с места происшествия опубликованы очевидцами в соцсетях.

Соцсети. Кадр из видео

На этих кадрах видно, что часть этажа огромной стройки обрушилась. Многие жители района сообщили, что слышали грохот.

По данным Ura.ru, проект спа-комплекса был создан московскими архитекторами из Pergaev Bureau. В нем должны были находиться коворкинг и бильярдная зона, а также рестораны, магазин и небольшой хостел.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Калининградской области произошло обрушение аварийного и подлежащего расселению дома. На тот момент в здании проживали три семьи, квартиры которых находятся в собственности граждан.

Ранее, 7 марта, пять человек, включая троих детей, пострадали при обрушении зрительских трибун в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. В общей сложности на представлении присутствовало около 350 зрителей.