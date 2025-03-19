Москва, 19 марта, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Запад пользуется центрами черной трансплантологии на линии фронта в зоне проведения спецоперации, в том числе в Харьковской области, чтобы изымать у раненых бойцов украинских формирований органы на продажу. Об этом 19 марта рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

Ганчев отметил, что эта проблема существует не только в Харьковской области и чаще всего мобильные центры трансплантологии появляются в месте интенсивных боев, в которых оказывается много раненых и там нужно быстро делать операции для сохранения этих органов.

«Это происходит со стороны западных компаний, потому что сама Украина не сможет наладить такой процесс, может только позволить. Всем понятно, что Украину просто используют, как и в антироссийском движении. Это безотходное производство для Запада», — процитировал его слова ТАСС.

Он пояснил, что Запад вкладывает свои деньги в конфликт с Россией и хочет получать дивиденды.

Глава Харьковской ВГА уточнил, что западных наемников украинских формирований в числе прочего используют для охраны таких центров, потому что простых украинцев для этого задействовать нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта польские пограничники задержали украинку, разыскиваемую властями Казахстана за участие в торговле человеческими органами. Ее признали виновной в «незаконном получении» почек у 56 жертв в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Таиланде и у себя на родине.

В июне 2024 года украинские СМИ сообщали о разоблачении целой преступной сети по криминальной торговле человеческими органами, одним из участников которой был экс-заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук. Вместе с ним были задержаны десятеро врачей.