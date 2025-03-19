Вашингтон, 19 марта, 2025, 08:23 — ИА Регнум. США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после окончания украинского конфликта. Об этом 19 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

Zuma/TASS Президент США Дональд Трамп

«С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже», — рассказал он в интервью телеканалу Fox.

По словам главы Белого дома, у России имеются ценные ресурсы, представляющие интерес для США. При этом он указал на территориальные особенности России и отметил масштаб природных богатств страны.

«И у них есть то, что мы, честно говоря, могли бы использовать — как и другие страны», — пояснил Трамп.

Он также дал понять, что в дальнейшем, когда это будет позволять ситуация, российские ресурсы могут стать основой для торговых отношений с США.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент РФ Владимир Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию с учетом необходимости устранения первопричин конфликта и соблюдения законных интересов России в сфере безопасности.

Глава Белого дома позднее назвал очень хорошей и продуктивной беседу с Путиным. По его словам, процесс урегулирования украинского конфликта «уже в полной мере запущен».

Глава минфина США Скотт Бессент вечером 18 марта заявил, что Трамп поручил его ведомству переосмыслить режим американских санкций. По его словам, многие ограничения приводят к тому, что люди и государства отказываются использовать доллар в качестве резервной валюты.