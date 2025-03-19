Внимание всего мира приковано к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшемуся 18 марта. В Кремле диалог охарактеризовали как «подробный и откровенный обмен мнениями». Ему, кстати, не смогла помешать осуществлённая киевским режимом провокация. В день, когда лидеры двух стран обсуждали варианты прекращения боевых действий на Украине, до 200 украинских боевиков предприняли пять безуспешных попыток вторгнуться в Белгородскую область. Вместе с тем было бы опрометчиво считать, что после беспрецедентно долгого второго официального телефонного разговора Москвы и Вашингтона Трамп выйдет к прессе и заявит о согласии президента России на перемирие. По оценке экспертов, главный публичный итог разговора в том, что Россия при взаимности со стороны Киева согласилась на 30 дней прекратить удары по украинской энергетике. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1119-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Трамп

В ходе общения Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь. Также конструктивно были восприняты идея реализации инициативы по безопасности судоходства в акватории Чёрного моря и планы по обмену военнопленными.

Заявление по итогам разговора Путина и Трампа опубликовал также Белый дом. В нем, в частности, сказано, что главы двух государств нацелены улучшать двусторонние отношения между США и Россией ввиду их огромных перспектив не только в плане экономики, но и геополитической стабильности после достижения мира.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — такую оценку переговорам двух глав государств в интервью Fox News дал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидде.

Тем временем общественность обсуждает публичную реакцию киевского режима на расхожую у дипломатов поговорку, которую профессор Королевского колледжа Лондона и Эксетерского университета Майкл Кларк обнародовал в эфире британского телеканала Sky News.

«Если вы не за столом, то вы в меню». И поверьте мне: Украина в меню», — отметил учёный.

В ответ Владимир Зеленский в своём телеобращении заявил: «Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

И официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с тем, что глава киевского режима «не соврал на этот раз».

«Не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — пояснила дипломат 19 марта в Telegram-канале.

Тему в соцсетях развил и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — отметил он в соцсети.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.