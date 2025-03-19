Москва, 19 марта, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Введенные ранее в аэропорту Нижнекамска ограничения на прием и вылет самолетов сняты. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 07:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что указанные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 марта международные аэропорты Казани и Нижнего Новгорода вводили временный запрет на использование воздушного пространства. Также ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска.

Позднее в этот же день ограничения на прием и вылет рейсов в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода были сняты. За период их действия на запасные аэродромы ушло по одному самолету, направлявшемуся в названные воздушные гавани.