Москва, 19 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Российский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт украинских военных в районе Часова Яра в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом утром 19 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости ТОС-1А «Солнцепек»

Как уточнили в оборонном ведомстве, опорный пункт противника был обнаружен с помощью беспилотника разведывательными подразделениями армейского корпуса Южной группировки войск ВС РФ.

«После получения координат цели специалисты РХБЗ нанесли удар по позициям ВСУ полным пакетом 220-мм термобарических снарядов, выжигая заглубленные укрытия, укрепленные наблюдательные пункты и схроны с боеприпасами», — сообщили в министерстве.

После выполнения боевой задачи расчет провел смену позиции и оперативно перезарядил системы, подчеркнули в Минобороны. Вместе с этим в ведомстве отметили, что огнеметные установки позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как снаряды системы «Солнцепек» проникают и разрушают самые укрепленные объекты и легко бронированную технику.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских формирований нет достаточного количества сил для проведения контрнаступления в районе города Часова Яра. Глава региона отметил, что украинское командование понимает и осознает, что после освобождения города у ВС России появится достаточно серьезный оперативный простор в нескольких направлениях, что обернется серьезными последствиями для разрушения обороны противника.

Вечером 2 марта глава ДНР рассказал, что украинская армия перенаправляет дополнительные резервы к Часову Яру, где продолжаются городские бои. По словам Пушилина, после освобождения села Улаклы российские военные выбивают противника из Константинополя.

В феврале армия России уничтожила две резервные группы украинских формирований в ходе попытке их переброски к Часову Яру. Российские операторы беспилотников также ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом противника.