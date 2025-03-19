Ачинск, Красноярский край, 19 марта, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Пятнадцатилетнюю жительницу города Ачинска похитили неизвестные, которые потребовали у ее отца выкуп в размере 500 тыс. рублей. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии

По информации следователей, около 16:00 (12:00 мск) девушка ушла из дома, и через два часа на телефон ее отца пришло видеообращение от неизвестного лица, в котором дочь попросила перевести 500 тыс. рублей за ее освобождение.

«По данному факту следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас правоохранители ищут пропавшую и выясняют все обстоятельства произошедшего. Руководство главного следственного управления взяло расследование уголовного дела под свой контроль.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые похитили подростка ради выкупа. Ими оказались 18-летний житель Петербурга и 29-летний житель Коми. Они требовали 300 тыс. рублей выкупа у родителей 16-летнего подростка.

В конце февраля в Московской области были задержаны семеро членов банды, которая занималась похищением людей и вымогательством. Банда, которую создали двое приезжих, действовала с ноября 2023 по январь 2024 года.