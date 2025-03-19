Лондон, 19 марта, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Экс-губернатор Севастополя (2016–2019) и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников, а также его супруга и брат предстанут перед Королевским судом в Лондоне. Об этом 18 марта сообщило агентство Bloomberg.

Василий Батанов/РИА Новости Дмитрий Овсянников

Овсянникова и членов его семьи обвиняют в обходе санкций и отмывании средств. В частности, подсудимых обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе в Великобритании, оплате страховки и открытии счёта в одном из банков, несмотря на введённые в отношении них ограничения.

Подсудимые свою вину отрицают. Слушания под председательством судьи Сары Кокерилл планируется провести в течение нескольких недель до конца апреля. Окончательный вердикт вынесет жюри присяжных из 12 человек.

Бывший глава Севастополя находился под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Но в 2022 году решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в его отношении аннулировал Европейский суд. По решению суда доказательства связей Овсянникова с властями России и дестабилизирующее влияние на Украину после его отставки признаны недостаточными. Однако Великобритания продлила свои санкции в отношении экс-губернатора Севастополя. Сторона защиты настаивает на том, что Овсянников, зная о своем включении в черный список, не располагал точной информацией о том, какие именно ограничения действуют в отношении него.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, задержанного в Лондоне в январе текущего года, освободили под залог в феврале 2024 года.

Овсянникова задержали 22 января в Лондоне в его доме. Его заподозрили в нарушении санкций и отмывании денег. Экс-главу Севастополя обвинили в получении переводов в общей сложности на сумму 82,5 тыс. долларов на счёт, который он открыл в 2023 году в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что Кремлю известно из сообщений СМИ о задержании в Лондоне экс-мэра Севастополя. При этом он не может ничего сказать о том, как так вышло, что покинувший Россию экс-мэр оказался в Лондоне.