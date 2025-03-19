Москва, 19 марта, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии за ночь перехватили 57 украинских БПЛА. Об этом утром 19 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Российские силы ПВО перехватили 35 БПЛА над Курской областью, 13 беспилотников уничтожены над Орловской областью, по одному — над Тульской и Брянской областями. Кроме того, семь украинских БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 марта в станице Кавказской в Краснодарском крае в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание возле нефтебазы. Отмечалось, что площадь пожара составляет 20 кв. м. При падении обломков был поврежден трубопровод между резервуарами, в результате чего сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожарные присвоили возгоранию 4-й ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц техники. Предварительно, обошлось без пострадавших.

За ночь 18 марта средства ПВО ВС России перехватили 46 украинских беспилотников. Уточнялось, что 41 беспилотник был сбит над Белгородской областью, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями, еще один — над территорией Орловской области.