Лондон, 19 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Великобритания и Европейский союз ведут переговоры по ускорению поставок оружия киевскому режиму до потенциального прекращения огня. Об этом 18 марта заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

«Мы намерены поставить Украину в максимально сильное положение в военном и экономическом плане», — заявил министр в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Лондон якобы хочет, чтобы на Украине наступил мир, однако, пояснил Лэмми, урегулирования нужно достичь через силу. Он добавил, что киевский режим на переговорах по урегулированию должен находиться в максимально сильной позиции, чтобы исключить возобновление боевых действий в будущем.

Лэмми сообщил, что уже обсудил данный вопрос с главной евродипломатии Каей Каллас, а также с министрами иностранных дел «Группы семи» (G7) во время совместной встречи в Канаде на прошлой неделе.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.

18 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что большинство стран Евросоюза и европейские институты настроены продолжать конфликт на Украине. До этого европейские политики высказывались за поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, в феврале Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его заявлениях «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.