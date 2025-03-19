Москва, 19 марта, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Политика Великобритании по вопросу украинского конфликта может привести к катастрофическим последствиям для Украины, вплоть до полного её уничтожения. Об этом 18 марта заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала Channel 4.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

Как отметил дипломат, Соединённые Штаты сделали вывод, что подход к украинской проблеме предыдущей администрации ни к чему не привёл, предыдущая линия вела не просто к напряжённости, но к конфронтации. Поэтому американцы решили сменить подход в политике и приняли решение говорить с Москвой и президентом России Владимиром Путиным. Великобритания же отказывается от диалога с Россией.

«Великобритания идет на конфронтацию, продолжает воинственно снабжать Украину оружием и деньгами. Чего они добиваются? Полного разрушения Украины? Это возможно», — пояснил Келин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, Великобритания не может выдвигать России каких-либо требований для урегулирования конфликта на Украине. Её мнение никому не интересно, и она вообще не играет никакой роли в переговорах.

Сенатор таким образом отреагировал на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Выступая на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде, он отметил, что данную позицию якобы разделяют все члены объединения.