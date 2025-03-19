Москва, 19 марта, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Временные ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняты. Об этом утром 19 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 06:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства.

Вместе с этим ограничения сняты и в аэропорту Казани. По его данным, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли по одному самолету, направлявшиеся в Нижней Новгород и Казань.

Как отметил Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Подчеркивалось, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого, в ночь на 15 марта временные ограничения вводились на работу аэропорта Волгограда. Позже утром работа воздушной гавани была восстановлена.

Утром 14 марта временные ограничения вводились на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. В целях безопасности Внуково приостановил приём и отправку рейсов в 06:13 мск, Грабцево — в 05:25 мск.