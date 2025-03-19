Белгород, 19 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военных при попытке атаковать Белгородскую область. Об этом 18 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Как отметили в ведомстве, своими действиями киевский режим попытался создать негативный фон перед телефонным разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Утром (в 5.50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье», — сказано в Telegram-канале министерства.

По данным оборонного ведомства, в течении суток киевский режим пытался осуществить пять атак на российский регион — с 17:30 до 18:45 мск. В провокации участвовали 200 боевиков и 29 единиц военной техники, уточнили в Минобороны.

«Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался», — добавили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, атаки были отражены слаженными действиями подразделений прикрытия госграницы группировки войск «Север» ВС РФ, артиллерийским огнем и расчетами FPV-дронов. Пресечения границы допущено не было, подчеркнули в Минобороны.

Кроме этого, ВС России нанесли поражение по выявленными скоплениям личного состава украинских войск в Сумской области, в результате чего противник понес значительные потери, а попытка Киева сорвать переговоры Путина и Трампа сорвалась, отметили в ведомстве.

При этом, как передавало ИА Регнум, в этот же день украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 270 бойцов и два танка. Минобороны отмечало, что военные российской группировки войск «Север» за сутки нанесли удары по позициям нескольких бригад украинской армии в районах Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни. Кроме того, они поразили личный состав и технику противника у Басовки, Беловод, Веселовки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новенького, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

За все время с момента вторжения в курское приграничье противник лишился свыше 68,4 тыс. бойцов, 398 танков, 320 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2201 боевой бронированной машины, 2466 автомобилей и множества другой техники.

До этого, 15 марта, ВС РФ освободили населённые пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области. При этом днем ранее Минобороны сообщило, что российские военные неделю ВС РФ освободили 28 населённых пунктов Курской области, в том числе город Суджа. Кроме того, был освобождён один населённый пункт Сумской области.