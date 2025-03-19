Вашингтон, 19 марта, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Причиной долгого засекречивания документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди являлась необходимость защитить конфиденциальные источники информации и методы работы ЦРУ. Такое заявление сделал 18 марта профессор Колумбийского университета Тим Нафтали, его цитирует The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Кеннеди

Нафтали ранее возглавлял Президентскую библиотеку и музей Ричарда Никсона, он пояснил, что мотивом засекречивания материалов по делу об убийстве Кеннеди не являлось желание скрыть некие противоречия в официальных выводах расследования. По словам эксперта, в документах содержатся общеизвестные факты, никаких сенсаций и неожиданных открытий в связи с их открытой публикацией ждать не стоит.

При этом Нафтали уточнил, что из документов удалялись данные, раскрывающие работу разведки США, как, например, факт перехвата коммуникаций у Египта, союзника Соединённых Штатов. Профессор в качестве одной из причин поддержания секретности назвал защиту «источников и методов» работы ЦРУ в 1960-х годах, часть информации об этом недавнего времени оставалась тайной для широкого круга общественности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что национальный архив США во вторник, 18 марта, опубликовал рассекреченные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди и активиста-борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. Все неопубликованные и неоцифрованные записи из коллекции будут доступны в интернете, заверили в архиве.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что к публикации подготовят около 80 тысяч страниц, при этом текст не будут редактировать. Глава Белого дома в январе подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также борца за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.