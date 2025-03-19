Краснодар, 19 марта, 2025, 06:41 — ИА Регнум. В станице Кавказской в Краснодарском крае в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание возле нефтебазы. Об этом утром 19 марта сообщил оперативный штаб региона.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В станице Кавказской Кавказского района отражена атака беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что площадь пожара составляет 20 кв. м. При падении обломков повредился трубопровод между резервуарами, в результате чего сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожарные присвоили возгоранию 4-й ранг сложности. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц техники.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена», — отметили в оперштабе.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в Ростовской области после падения обломков сбитого беспилотника ВСУ пожар возник на промышленном объекте в хуторе Калининский Шолоховского района.

В этот же день на одном из объектов инфраструктуры Воронежской области возник пожар после атаки украинских БПЛА. О пострадавших не сообщалось.

По данным Минобороны от 18 марта, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки пять авиабомб JDAM и 117 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).