Вашингтон, 19 марта, 2025, 06:19 — ИА Регнум. От 50 до 60 тыс. рабочих мест планируется сократить в министерстве обороны США. Об этом 18 марта сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«В министерстве обороны планируется сократить 50–60 тыс. гражданских рабочих мест, однако менее 21 тыс. сотрудников, подавших заявление об увольнении по собственному желанию, уйдут в ближайшие месяцы», — уточнил источник агентства.

По намеченному плану в месяц в Пентагоне планируется сокращать до шести тысяч рабочих мест. Инициатива является частью кампании по сокращению государственных расходов, которая организована департаментом эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска.

Отмечается, что департамент использует три способа сокращения рабочей силы: добровольные отставки сотрудников, увольнение с испытательным сроком и сокращение в связи с плановым уходом сотрудников. Всего в Пентагоне запланировано сократить 8% гражданских сотрудников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указали в США, происходящие в настоящее время массовые увольнения в американских разведывательных ведомствах, в первую очередь сокращение молодых сотрудников, помешают сбору разведданных о Китае, России, Иране, а также информации о будущих угрозах со стороны террористических групп.

После прихода к власти президента США Дональда Трампа были сокращены сотни специалистов — от агентов ЦРУ до экспертов по взлому шифров в Агентстве национальной безопасности. На нынешней неделе Пентагон собирается сократить 5,4 тыс. гражданских служащих, которые находятся на испытательном сроке.

28 февраля пять экс-министров обороны США раскритиковали решение Трампа уволить несколько американских военачальников. Они также выразили обеспокоенность стремлением главы Белого дома «политизировать армию».

Ранее, 22 февраля, Трамп отправил в отставку главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. На его место он предложил кандидатуру генерал-лейтенанта ВВС Дэна «Разина» Кейна.

Федеральный судья Кристофер Купер 21 февраля разрешил администрации президента США продолжать массовые увольнения госслужащих.

20 февраля DOGE, которым руководит предприниматель Илон Маск, приступил к проверке эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном. Экспертам предоставили доступ к базе данных и информационным системам минобороны США.