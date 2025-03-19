Москва, 19 марта, 2025, 05:55 — ИА Регнум. Международные аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Об этом утром 19 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Lex Rayton/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань <…>, Нижний Новгород», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Помимо этого, ограничения введены в аэропорту Нижнекамска в Татарстане.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 марта временные ограничения вводились на работу аэропорта Волгограда. Позже утром работа воздушной гавани была восстановлена.

Утром 14 марта временные ограничения вводились на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. В целях безопасности Внуково приостановил приём и отправку рейсов в 06:13 мск, Грабцево — в 05:25 мск.

Аэропорт в Нижнем Новгороде приостанавливал работу 11 марта в период массированной атаки украинских дронов на Московский регион. В тот день в общей сложности 83 борта ушли на запасные аэродромы, временно не принимали и не отправляли рейсы столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также воздушная гавань Туношна в Ярославле.