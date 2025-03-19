Вашингтон, 19 марта, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Два великих лидера — президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп — объединились ради мира. Такую оценку переговорам двух глав государств дал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Иван Шилов ИА Регнум Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп

«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — отметил Уиткофф в интервью Fox News.

Спецпосланник Трампа отметил, что во время беседы лидеры обсудили ключевые условия для достижения урегулирования конфликта на Украине. По его словам, всё прошло очень позитивно.

Вместе с этим Уиткофф указал на то, что во время переговоров стороны согласовали два главных аспекта: прекращение ударов по энергетической и иной инфраструктуре, а также в акватории Чёрного моря.

«До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного», — считает он.

Уиткофф также сообщил, что следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидде. Он уточнил, что состав делегации США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Спецпосланник добавил, что США рассчитывают на поддержку достигнутых Москвой и Вашингтоном договоренностей со стороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности. Москва и Вашингтон также создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

По словам самого Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине идет в полную силу. Он отметил, что многие элементы «договора о мире» обсуждались во время телефонного разговора.