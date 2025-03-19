Буэнос-Айрес, 19 марта, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции, выступившие в суде в Аргентине свидетелями по делу о смерти всемирно известного футболиста, чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, рассказали о шоке, который они испытали при виде тела спортсмена. Об этом 18 марта сообщил телеканал TN.

Alexandr Mysyakin Диего Марадона

«Полицейский Лукас Фариас, первым увидевший мертвого Диего Марадону, вспомнил, что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру, и что был очень удивлен, когда понял, что это было тело звёзды», — отмечается в публикации.

Как пояснил Фариас, живот умершего был сильно вздут. Эту же деталь подметил и второй свидетель — Лукас Борхе, который добавил, что футболист был одет в спортивные шорты и чёрную футболку.

Полицейские уточнили, что организовали охрану комнаты, где было найдено тело звезды футбола, так как в доме находилось несколько родственников Марадоны. Борхе добавил, что тело спортсмена увезли только через четыре часа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сын аргентинского футболиста, чемпиона мира по футболу Диего Марадоны Диего Армандо Марадона — младший заявил, что его отца убили. Открытое расследование причин смерти игрока продолжается, и его дети верят в аргентинскую систему правосудия.

23 июня 2022 года в аргентинском городе Сан-Исидоро начался судебный процесс в отношении восьми медработников, причастных к лечению Марадоны. На скамье подсудимых оказались нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас. По версии прокуроров, они лечили бывшего спортсмена очень невнимательно, проявив халатность и безрассудство, которые привели к гибели спортсмена.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни от сердечной недостаточности, которая привела к отёку легких. Экс-футболист является чемпионом мира по футболу 1986 года, вице-чемпионом мира 1990 года и чемпионом мира среди молодёжных команд 1979 года. Марадону также признали лучшим футболистом XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА.