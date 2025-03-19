Москва, 19 марта, 2025, 05:14 — ИА Регнум. Россиянам станет доступен функционирующий на основе искусственного интеллекта (ИИ) сервис по выявлению телефонных мошенников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Законопроект правительства о борьбе с мошенничеством, принятый в первом чтении, позволит россиянам подключить сервис на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках. Данный сервис будет реализован в рамках ГИС «Антифрод», — сказано в сообщении аппарата Григоренко.

Сервис работает на основе обращения в онлайн режиме к специально подготовленной базе, которая содержит цифровые шаблоны (векторы) голосов мошенников. Так, в случае совпадения голоса с находящимся в базе голосом, ИИ предупредит об опасности или прервет разговор с потенциальным злоумышленником.

При этом Григоренко отметил, что сервис будет работать исключительно на добровольной основе.

«Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека», — пояснил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

В тот же день председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совещания президента с членами правительства заявила, что проблему кибермошенничества в стране можно решить только общегосударственными усилиями. На сегодняшний день крупные банки отбивают более 99% атак интернет-мошенников на граждан, а задачей регулятора остается помощь тем кредитным организациям, которые пока не в состоянии этого делать, добавила она.

Путин также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.