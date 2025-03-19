Лас-Вегас, США, 19 марта, 2025, 05:03 — ИА Регнум. Поджоги автомобилей Tesla в сервисном центре в городе Лас-Вегасе (штат Невада) назвал терроризмом американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск. Соответствующий комментарий бизнесмен оставил 18 марта на своей странице в соцсети X.

DennisM2 Эмблема Tesla

Маск прокомментировал видеоролик, размещённый в соцсети, где видны горящие автомобили.

«Жестокий терроризм», — написал бизнесмен под публикацией.

Неизвестные злоумышленники, поджигая электрокары Tesla, выражают таким образом протест против администрации президента США Дональда Трампа и против Маска, который возглавляет департамент по борьбе за эффективность правительства (DOGE).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.

В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит президенту США Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.