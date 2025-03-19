Москва, 19 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Силовики в Белоруссии при задержании стендап-комика Артемия Останина, оскорбившего участников спецоперации, вручили ему мясорубку. Об этом 18 марта сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик».

Иван Шилов ИА Регнум Полиция, МВД, задержание

Отмечается, что после скандала в Сети комик начал оправдываться, поясняя, что его не так поняли.

«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении.

Как пояснили силовики, мясорубка является отсылкой к ещё одной издевательской шутке Останина про бойцов спецоперации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что задержанный правоохранителями стендап-комик Останин во время допроса извинился за оскорбительные слова в адрес участника военной спецоперации. Комик пояснил, что у него во время выступления не было цели кого-либо оскорбить.

В соцсетях распространилось выступление Останина, в котором он издевательски высказывался в адрес участника спецоперации. Против стендапера 18 марта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства»).

Комик попытался выехать из России, но правоохранители задержали его, не дав пересечь границу с Белоруссией. После этого артиста отправили на допрос в Москву. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.