Вашингтон, 19 марта, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Следующие переговоры США и России по перемирию на Украине пройдут в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидде. Об этом вечером 18 марта заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Chris Kleponis/Global Look Press Стив Уиткофф

По его оценке, переговоры США с Россией приносят «позитивные результаты». Как уточнил Уиткофф, в Джидде будут проработаны детали по потенциальному прекращению огня на Украине.

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — заявил Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News.

Спецпосланник добавил, что США рассчитывают на поддержку достигнутых Москвой и Вашингтоном договоренностей со стороны Украины. Уиткофф также пояснил, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности. Москва и Вашингтон также создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

По словам самого Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине идет в полную силу. Он отметил, что многие элементы «договора о мире» обсуждались во время телефонного разговора.