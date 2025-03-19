Вашингтон, 19 марта, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский коллега Владимир Путин во время телефонного разговора не поднимал вопрос о прекращении поставок вооружений киевскому режиму.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась», — уточнил глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Американский лидер также добавил, что разговор с Путиным прошел замечательно, лидеры обсудили много тем, включая путь к установлению мира на Украине.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что американские военные напрямую не участвуют в этом конфликте, в противном случае он мог бы перерасти в третью мировую войну.

Вместе с этим президент США добавил, что Вашингтон хочет нормализовать отношения с Москвой и заинтересован в экономическом сотрудничестве после завершения конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после стычки между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Украинский политик начал вести себя агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса. Однако 17 марта, после переговоров США и Украины в Джидде, военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.

Путин ранее неоднократно заявлял, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также отмечал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.