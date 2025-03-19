Вашингтон, 19 марта, 2025, 03:52 — ИА Регнум. ВС России добилась преимущества перед украинской армией на поле боя. Такое заявление сделал 18 марта президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Россия сейчас в выгодном положении. Как вы знаете, они окружили примерно 2500 солдат, они в плотном кольце и ситуация выглядит серьезно. Мы стремимся покончить с этим конфликтом», — подчеркнул Трамп.

Президент США 15 марта выразил озабоченность судьбой украинских военных, которые попали в окружение в зоне боевых действий. Трамп призвал стороны конфликта к мирному урегулированию.

12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

14 марта Трамп сообщил, что направил российскому коллеге просьбу полностью пощадить окружённые в Курской области украинские вооружённые формирования. По словам главы Белого дома, тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и «находятся в очень плохом и уязвимом положении». Путин пояснил, что ознакомился с обращением Трампа и относится к нему «с пониманием». Российский лидер пообещал, что, если ВСУ сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Президент РФ подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что лидеры России и США пришли к мнению, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.