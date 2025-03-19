Берлин, 19 марта, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Договоренность президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России является первым важным шагом на пути к урегулированию конфликта. Такую оценку 18 марта дал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, объявленное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым важным шагом на пути к урегулированию вооруженного конфликта.

«То же относится и к началу технических переговоров о перемирии на море. Следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее», — добавил канцлер ФРГ.

При этом, по мнению Шольца, решения по украинскому кризису не должны приниматься без участия представителей киевского режима.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что переговоры Путина и Трампа являются большим шагом к мирному урегулированию на Украине. Глава венгерского МИД также назвал хорошей новостью взаимное решение сторон о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и выразил надежду, что обе стороны, Россия и Украина, будут придерживаться этой инициативы.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

По словам самого Трампа, процесс урегулирования конфликта на Украине идет в полную силу. Он отметил, что многие элементы «договора о мире» обсуждались во время разговора.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение США по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.