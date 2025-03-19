Киев, 19 марта, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и заявил, что ему жаль всех погибающих в ходе конфликта людей, включая россиян. Видеозапись его выступления опубликована 19 марта на YouTube-канале «Новости. Live».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — подчеркнул Зеленский в ходе беседы с журналистами.

При этом в начале января Зеленский в ходе интервью блогеру Лексу Фридману отказался говорить на русском языке, признавшись, что отлично им владеет. Как пояснил глава киевского режима, он «искренне презирает русский народ».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Трамп по итогам переговоров с Путиным заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта запущен в полную силу.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

В свою очередь Зеленский выступил с утверждением, что Украина поддержит предложение США по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Президент РФ подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.