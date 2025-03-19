Москва, 19 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат в меню у президента РФ Владимира Путина».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее Зеленский, комментируя телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

На заявление главы киевского режима также отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по словам которого разговор Путина и Трампа лишь подтвердил, что в «столовой» только Россия и США.

«В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!» — написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что лидеры России и США пришли к мнению, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.

В свою очередь Зеленский выступил с утверждением, что Украина поддержит предложение США по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.