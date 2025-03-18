Вашингтон, 19 марта, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди и активиста за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Джон Фицджеральд Кеннеди

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Трамп сообщил, что к публикации подготовят около 80 тысяч страниц, при этом текст не будут редактировать.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.

В августе 2024 года Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать независимую комиссию по расследованию покушений. По его словам, в числе прочего такая комиссия опубликует остающиеся пока засекреченными документы по убийству Кеннеди в 1963 году.

Кеннеди убили во время его поездки в Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что его убийцей был бывший морпех американской армии Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Самого Освальда через два дня после задержания застрелил человек из толпы. Власти США должны были рассекретить документы, касающиеся убийства Кеннеди, в 2017 году, но сначала президент Трамп, а затем сменивший его в 2021 году Джозеф Байден дали спецслужбам дополнительное время на оценку документов перед их публикацией с целью установить, не повредит ли информация интересам и международным отношениям США.