Флорида, США, 19 марта, 2025, 01:51 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым и американскими астронавтами успешно приводнился у побережья Флориды. Видеотрансляция велась Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Космический корабль Crew Dragon

Корабль приводнился в 17:57 по местному времени (00:57 мск). Помимо Горбунова, на Землю вернулись астронавты NASA Ник Хейг и экипаж первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, состоящий из астронавтов Суниты Уильямс и Барри Уилмора.

Ранее, 18 марта в 08:06 мск, Crew Dragon провел успешную отстыковку от МКС.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта корабль Crew Dragon стартовал к МКС. В составе экипажа находился российский космонавт Кирилл Песков. Также на станцию отправились астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. Корабль успешно пристыковался к МКС 16 марта.

Космонавт Горбунов отправился на МКС в качестве специалиста полета миссии SpaceX Crew-9 28 сентября 2024 года.