Вашингтон, 19 марта, 2025, 01:19 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не знает подробностей о договорённости президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа организовать хоккейные матчи между игроками, выступающими в НХЛ и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 18 марта заявил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

(сс) НХЛ

«НХЛ не знает подробностей телефонного разговора президента Трампа с господином Путиным ранее этим утром. Очевидно, мы согласны, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей. Мы видели это много раз в хоккее», — приводит слова Дэйли издание «Чемпионат».

Дэйли уточнил, что к настоящему моменту с НХЛ никто не связывался по вопросу организации матчей с КХЛ. Планов по таким играм тоже нет, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 18 марта в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Президент РФ подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом лидеры двух стран договорились о проведении в России и США матчей между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

До этого, 17 октября, Путин заявил, что мировой спорт стал площадкой для политических игр. Спорт нужно очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по принципу национальности, подчеркнул он.

В феврале 2024 года Путин, комментируя вводимые Западом ограничения против российских спортсменов, заявил, что спорт должен быть вне политики. Нужно, чтобы он сближал людей, а не разделял, отмечал глава государства.