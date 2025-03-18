Будапешт, 19 марта, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина являются большим шагом к мирному урегулированию на Украине. Такое заявление сделал 18 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети, комментируя достигнутые договорённости между лидерами двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Отличные новости из Вашингтона и Москвы! Мы, венгры, по опыту знаем, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир тоже станет более безопасным местом. Сегодня президенты США и России сделали еще один большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель тоже не сможет помешать заключению мирного соглашения», — написал Сийярто.

Глава венгерского МИД также назвал хорошей новостью взаимное решение сторон о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и выразил надежду, что обе стороны, Россия и Украина, будут придерживаться этой инициативы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму и прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что лидеры России и США пришли к мнению, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение США по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.