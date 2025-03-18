Москва, 19 марта, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась решению правительства ФРГ выдвинуть главу МИД страны Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественно войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат напомнила о том, что дед Бербок был нацистом.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая «гордится подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — приводит «РИА Новости» слова Захаровой.

Перед этим немецкое агентство DPA написало, что руководство ФРГ хочет выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя ГА ООН.

Как передавало ИА Регнум, в феврале газета Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед Бербок Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Согласно историческим документам, на которые оно сослалось, во время Второй мировой войны Вальдемар Бербок находился в звании офицера вермахта и служил инженером в области противовоздушной обороны. Вальдемар читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов) и активно поддерживал правительственный режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

При этом отмечалось, что, когда нынешняя глава МИД рассказывала о деде, она упоминала, что он участвовал в войне в рядах вермахта, но не озвучивала ничего о его убеждениях. В МИД Германии заявили, что Бербок не знала о документах, на которые сослался Bild, но в подавляющем большинстве в досье служивших в вермахте есть приписки про их безоговорочную веру в национал-социализм.

До этого, в июне 2024 года, немецкий журнал Bunte написал, что двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабекаслужили офицерами в гитлеровской Германии. По данным издания, дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса. Прадед Хабека был признан военным преступником, говорилось в материале.