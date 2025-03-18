Москва, 19 марта, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Патриотическую инсталляцию с буквами ZVO у посольства США в Москве демонтируют лишь на время. Об этом 18 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — уточнила Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала привлекший внимание граждан демонтаж букв перед посольством США. Кроме букв рабочие демонтировали надписи «Сила v правде» и гигантский хештег «Мы вместе», выполненный в цветах российского флага.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в соцсетях пользователи опубликовали видео, на котором рабочие демонтируют Z-инсталляцию у посольства США в Москве, а затем увозят её на грузовике.

Многие пользователи связали демонтаж патриотических знаков и надписей с переговорами, которые состоялись между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Однако сами рабочие объяснили очевидцам, что буквы и надписи увезут помыть, после чего вернут на место. Как заверили рабочие, такую процедуру уже проводили в прошлом году, примерно в это же время.

Патриотическую инсталляцию с буквами ZVO установили перед посольством США в ноябре 2023 года.