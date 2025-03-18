Вашингтон, 19 марта, 2025, 00:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов переосмыслить режим санкций, который использует Вашингтон в отношении зарубежных стран. По мнению американского лидера, санкции могут угрожать статусу доллара, заявил 18 марта глава минфина США Скотт Бессент.

AgnosticPreachersKid Здание Министерства финансов в Вашингтоне

«Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты», — заявил министр в эфире телеканала Fox News.

Как пояснил Бессент, многие действующие санкции приводят к тому, что люди и государства отказываются использовать доллар в качестве резервной валюты. При этом он добавил, что США будут стремиться к тому, чтобы любые вводимые санкции имели максимальное воздействие. В качестве примера глава минфина США привел рестрикции, действующие в отношении Ирана. По его словам, эти санкции являются примером «операции максимального давления».

При этом Трамп и Бессент ранее неоднократно угрожали ввести санкции против энергокомплекса и банковской системы России для принуждения Москвы к урегулированию конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин отметил, что западные санкции являются механизмом стратегического системного давления на Москву.

Путин также назвал точное число санкций, введенных западными странами против России — 28 595 против физических и юридических лиц. При этом российский лидер уточнил, что даже если какие-то антироссийские ограничения ослабнут, то на Западе всегда найдутся иные способы вставить «палки в колеса». Путин также призвал не воспринимать санкции как временные меры, недружественные страны продолжат «штамповать эти пакеты один за другим».

Глава российского государства неоднократно отмечал, что, по мнению западных лидеров, санкции должны были ослабить страну, но принесли обратный результат. Путин подчеркнул, что несмотря на ограничения экономика России демонстрирует рост.