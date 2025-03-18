Вашингтон, 19 марта, 2025, 00:05 — ИА Регнум. В деле достижения мира президент США Дональд Трамп снова взял на себя роль лидера. Такое заявление сделал 18 марта госсекретарь Марко Рубио, комментируя в соцсети X итоги телефонных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

US Senate Марк Рубио

«Президент вновь прокладывает путь к миру», — написал Рубио.

Сам Трамп положительно оценил переговоры с Путиным, охарактеризовав его как «хороший и продуктивный». Американский лидер вновь повторил свой тезис, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы президентом США в 2021 году стал он, а не Джозеф Байден.

Путин и Трамп 18 марта в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

Трамп по итогам переговоров с Путиным заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта запущен в полную силу.