Вашингтон, 18 марта, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Публикацию, в которой директору национальной разведки США Тулси Габбард приписываются слова о том, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп являются «хорошими друзьями», удалило 18 марта агентство Associated Press (AP).

Global Look Press/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

«AP отзывает свой материал о том, что директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин «очень хорошие друзья». Габбард говорила о Трампе и премьер-министре Индии Нарендре Моди», — поясняется в сообщении американского агентства.

Габбард 17 марта дала интервью индийскому телеканалу NDTV, в ходе которого предположила, что предстоящий разговор Путина и Трампа будет продуктивным. AP выпустило новость под заголовком «Габбард заявила, что Трамп и Путин — очень хорошие друзья», а в самой публикации содержалась подтверждающая заголовок цитата: «У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на способах укрепить общие цели и интересы».

В данный момент материал недоступен на сайте агентства. Заместитель главы аппарата Габбард Алекса Хеннинг в соцсети X раскритиковала публикацию AP и подчеркнула, что Габбард говорила о Моди и Трампе.

В свою очередь, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск отметил, что AP теперь нужно расшифровывать как «Ассошиэйтед пропаганда».

Ранее ИА Регнум сообщало, что директор американской национальной разведки Тулси Габбард назвала очень продуктивным запланированный на 18 марта разговор президента России Путина с его коллегой из США Трампом.

Во вторник, 18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

Президент США Трамп по итогам переговоров с российским лидером Путиным заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта запущен в полную силу.