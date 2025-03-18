Киев, 18 марта, 2025, 23:00 — ИА Регнум. Украина поддержит предложение США по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом 18 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Ранее, вечером 18 марта, в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

«Мы всегда поддерживали позицию не бить никаким оружием по энергетике», — утверждает он.

Зеленский также заявил, что хочет узнать детали о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Вместе с этим глава киевского режима выразил надежду, что Трамп позвонит ему и расскажет о деталях разговора с российским коллегой. По его словам, «это было бы правильно».

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