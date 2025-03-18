У посольства США в Москве демонтировали буквы ZVO и надпись «Мы вместе»
Москва, 18 марта, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Возле посольства США в Москве рабочие демонтировали Z-инсталляцию, установленную в ноябре 2023 года. Видео публикуют 18 марта в социальных сетях.
Рабочие демонтировали два патриотических стенда: буквы ZVO с надписью «сила v правде» под ними, а также большую объёмную надпись-хештег «Мы вместе», выполненную в цветах российского флага. По данным «РИА Новости», после демонтажа инсталляции увели на грузовике.
Как пояснили рабочие взволнованным очевидцам, буквы и надписи убирают «помыть», потому что они успели загрязниться за осенне-зимний период. По словам рабочих, такую процедуру уже проводили в прошлом году, примерно в такое же время.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Тверской суд Москвы приговорил двух москвичей к 2,5 и 3 годам за осквернение стихийного мемориала участникам СВО. Инцидент произошёл в марте 2024 года, когда фигуранты надругались над стихийным мемориалом, воздвигнутым бойцам СВО в центре Москвы. Суд признал Голикова Даниила ВалерьевичаиКозловского Андрея Владимировича виновными.