Москва, 18 марта, 2025, 22:33 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Дети в интернете. Виртуальность и реальность». Участники мероприятия обсудили ключевые угрозы, с которыми сталкиваются дети в Сети, а также меры, необходимые для защиты молодого поколения от деструктивного западного контента.

Чернохатова/Octagon. Media/ТАСС

Модератор встречи, член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, открывая мероприятие, отметила, что зарубежные платформы продвигают ценности, чуждые для России, и предлагают детям медиа-продукцию, которая не соответствует их возрасту.

«Безопасность детей не является приоритетом для иностранных площадок — их главная задача в удержании внимания молодежи в бесконечной ленте зачастую деструктивного и опасного контента», — подчеркнула она.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов акцентировал внимание на проблеме анонимности, которая служит прикрытием для противоправных действий. Он призвал стимулировать переход россиян, особенно молодежи, на отечественные платформы, соблюдающие законодательство РФ. В России есть современные ИТ-продукты, способные полностью заменить западные соцсети и образовательные платформы, заявил депутат.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов также указал на опасность анонимности, подчеркнув, что недружественные государства используют неконтролируемые платформы для нанесения вреда россиянам. Иностранные площадки, которые не открывают в России полноценных представительств, становятся проводником угроз, добавил он.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи защиты материнства и детства РПЦ, иерей Федор Лукьянов, предложил бороться с негативным контентом на федеральном уровне. Он также выступил за досудебную блокировку деструктивного контента.

Глава общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков поддержал блокировку опасных западных платформ. Он обвинил западные площадки в деструктивном влиянии на молодое поколение.

«На фоне этого обычная личностная деградация подростка и плохая успеваемость в школе стали самыми незначительными проблемами», — отметил общественник.

В мероприятии также приняли участие старший оперуполномоченный МВД России Андрей Овчинников, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, представители «Движения Первых», известные блогеры и другие общественные деятели.

Как передавало ИА Регнум, детский и семейный психолог Надежда Резенова ранее сообщила, что иностранные соцсети провоцируют молодежь на драки и другие виды насилия. Дети смотрят ролики с агрессивным поведением других и начинают подражать им. Эксперт призвала родителей интересоваться контентом, который потребляют в их семье.