Вашингтон, 18 марта, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Разговор с президентом России Владимиром Путиным положительно оценил американский лидер Дональд Трамп. Соответствующую публикацию Трамп сделал 18 марта после окончания телефонных переговоров в своей соцсети Truth Social.

Global Look Press/Daniel Torok/White House

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал американский президент.

«Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Обсуждались многие элементы договора о мире, включая тот факт, что гибнут тысячи солдат», — добавил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп по итогам переговоров с российским лидером Путиным заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта запущен в полную силу.

Во вторник, 18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию, но подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что лидеры России и США пришли к мнению, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.