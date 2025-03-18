Вашингтон, 18 марта, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Процесс урегулирования военного конфликта на Украине идет в полную силу. Такую оценку дал президент США Дональд Трамп по итогам состоявшегося 18 марта телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями. И мы, будем надеяться, ради человечества выполним эту работу», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, многие элементы «договора о мире» обсуждались во время разговора. Помимо этого, американский лидер в очередной раз заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил российский лидер.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что два лидера согласились, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.

До этого Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Вместе с этим президент РФ ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.