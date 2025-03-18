Вашингтон, 18 марта, 2025, 22:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным во время телефонного разговора во вторник, 18 марта, положения «договора о мире» на Украине.

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«Обсуждались многие элементы договора о мире», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал телефонный разговор очень хорошим и продуктивным. Процесс урегулирования украинского кризиса идет в полную силу, подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, завершения конфликта на Украине якобы также хочет глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 18 марта, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора подробно обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подтвердил принципиальную приверженность мирному урегулированию. При этом нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта и законные интересы России в сфере безопасности, отметил президент.

Путин также поддержал предложение Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер отдал военным соответствующее распоряжение.

Президент РФ также подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта на Украине, а также возможности разрешить его дипломатическим путем является полное прекращение иностранной военной помощи киевскому режиму, а также прекращение принудительной мобилизации на Украине.

В свою очередь Белый дом по итогам телефонного разговора отметил, что два лидера согласились, что у отношений между странами есть колоссальный потенциал.