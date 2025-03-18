Москва, 18 марта, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы правительства Запорожской области Ирины Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России

«Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

В указе отмечается, что Путин поручил Гехт возглавить регион в связи с тем, что губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подал заявление об отставке.

Указом президента Ирина Гехт назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа

Как передавало ИА Регнум, Бездудный 18 марта сообщил, что уходит с поста губернатора на новую работу. Он подчеркнул, что в течение шести лет нахождения в этой должности он в первую очередь заботился о жителях региона и стремился многое сделать для его развития.

Путин 18 марта встретился с Гехт в Кремле и предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ. Он предупредил, что работа на этом посту будет трудной. Гехт согласилась отправиться в северный регион.