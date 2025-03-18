Москва, 18 марта, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы правительства Запорожской области Ирины Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России

«Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

В указе отмечается, что Путин поручил Гехт возглавить регион в связи с тем, что губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подал заявление об отставке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954155" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Указом президента Ирина Гехт назначена врио губернатора Ненецкого автономного округа

Как передавало ИА Регнум, Бездудный 18 марта сообщил, что уходит с поста губернатора на новую работу. Он подчеркнул, что в течение шести лет нахождения в этой должности он в первую очередь заботился о жителях региона и стремился многое сделать для его развития.

Путин 18 марта встретился с Гехт в Кремле и предложил ей возглавить Ненецкий автономный округ. Он предупредил, что работа на этом посту будет трудной. Гехт согласилась отправиться в северный регион.